【量大強漲股整理】六月進入下半月，集團作帳行情啟動下，潛力股該鎖定誰?

鉅亨研報 2024-06-14 17:52

加權指數，今日開高走高，終場上漲 192.68 點，收在 22504.72 點，再度創下歷史新高，成交量 4963 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 199.28 億，投信買超 2.59 億，自營商買超 24.41 億，三大法人合計買超 226.28 億，其中，外資連 3 買，累計 690.5 億，投信連 10 買，累計 317.08 億。

美股四大指數漲跌互見，道瓊下跌 0.17%，標普 500 指數上漲 0.23%，納指上漲 0.34%，費半上漲 1.48%，美國 5 月生產者物價指數 (PPI) 月比下滑 0.2%，市場原本預期增長 0.1%；年比增幅則為 2.2%，也低於預期的增幅 2.5%，數據顯示美國的通膨壓力正在放緩，可望提高聯準會（Fed）今年降息 2 次的可能性；AI 巨頭 (NVDA-US) 輝達，上漲 3.52%，收在 129.61 美元，再創歷史新高，2023 年全球資料中心 GPU 出貨量達 385 萬片，企業以 98% 的市占率穩居第一；台股方面，加權指數，今日開高走高，終場上漲 192.68 點，收在 22504.72 點，再度創下歷史新高；央行總裁楊金龍昨（13）日指出，今年以來通膨率續呈緩步回降，且預期下半年可望續降至近 2%，全年 CPI 年增率預估值由前一季的 2.16% 下修至 2.12%；今年經濟成長率則是大幅上調，從前一季的 3.22% 上修至 3.77%，顯示台股基本面相當強勁，預期加權指數有望繼續上攻。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，上漲 0.33%，收在 922 元，再度創下收盤新高，最先進的 3 奈米製程，預計今年將擴增三倍產能，但仍供不應求；(2317-TW) 鴻海，上漲 3.13%，收在 198 元，美系外資預估，企業今年第二季營收將呈現「年季雙增」，成長動能來自伺服器、網路產品及 PC 的成長，同時看好營收及毛利率的成長空間，甚至將目標價調升至 227 元；(2454-TW) 聯發科，上漲 0.72%，收在 1395 元，今年前五月累計營收年增幅度近四成，執行長蔡力行日前表示，未來三到五年企業將有很好的成長。

全球人形機器人市場預計將快速成長，2023 年至 2028 年複合年增長率為 50%；(6161-TW) 捷波，上漲 2.76%，收在 63.4 元，企業推出一系列為工業 4.0 量身定製的工業電腦，也推出多功能主板搭載無人搬運車系統 ( AGV )，為機器視覺解決方案提供支援，企業看好 2024 年營運將會明顯優於去年。

受惠於搭載 (NVDA-US) 輝達 GB200 的 AI 伺服器即將於下半年開始出貨，機殼族群將長期受惠；(3013-TW)晟銘電，上漲 2.59%，收在 95.1 元，5 月營收 8.67 億元，攀上 18 個月來高點，月增 5.3%，年增 102.7%，今年擴大展出機櫃產品，液冷機櫃可望於今年第 4 季開始出貨，2025 年水冷散熱解決方案將成為關鍵成長動能。

(2486-TW)一詮，盤中上漲逾 2%，來到 126 元，再創歷史新高，目前已順利取得 (NVDA-US) 輝達 B100 均熱片訂單，更傳出高階均熱片成功切入晶圓代工廠 CoWoS 供應鏈，並在今年第 2 季開始出貨，成長動能可期。

(AAPL-US) 蘋果，6 月 11 日至 15 日，線上舉行一年一度的 WWDC 全球開發者大會，法人指出，今年旗艦手機 iPhone 16 將成為企業逆轉勝的「重要一役」，相關供應商將可明顯受惠；(3008-TW) 大立光，上漲 5.88%，收在 2520 元，企業獨家供應 iPhone 15 Pro Max 的潛望式鏡頭，2024 年 iPhone 16 Pro 系列繼續使用潛望式鏡頭，企業將明顯受惠，5 月合併營收為 34.86 億，年增 32.7%，攀上四個月來高點，法人目標價上看 3250 元；(3406-TW) 玉晶光，上漲 5.18%，收在 630 元，法人預估，企業有望取得 iPhone 16 Pro 潛望式鏡頭 20-25% 的訂單，5 月合併營收為 15.5 億，年增 110%；(2455-TW) 全新，上漲 3.59%，收在 163 元，蘋果 iPhone 16 首度支援 WiFi 7 技術，相關 WiFi 7 的功率放大器（PA）需求有望大幅成長。

2023-2028 年 AI 電力使用量預計將會以年複合成長率 30% 快速成長，充分顯示電力議題是 AI 科技趨勢不可或缺的重要主題，重電族群將會長期受惠；(1519-TW)華城、(1514-TW)亞力 、(1503-TW)士電、(1618-TW)合機，盤中股價全面漲停，(1603-TW)華電，上漲 7.49%，收在 49.5 元，身為台灣少數的超高壓電纜供應商，長期參與台電 161/345KV 線路機電工程，目前在手訂單超過 50 億，未來將陸續貢獻營收；(6290-TW)良維，上漲 5.02%，收在 87.9 元，受惠資料中心電力需求越來越高，每月出貨給大客戶 (AMZN-US) 亞馬遜的大電流線持續增加，預計年底將高達 2 萬條，近期又獲得 (MSFT-US) 微軟認證，成為支撐 AI 伺服器業務的第 2 隻腳。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師