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鉅亨速報

盤中速報 - 福華(8085)大跌7.03%，報80.7元

鉅亨網新聞中心 2024-06-26 13:08

福華(8085-TW)26日13:08股價下跌6.1元，報80.7元，跌幅7.03%，成交17,200張。

福華(8085-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為LED封裝與照明應用、背光模組、數位電視模組、視訊盒。可變電阻器、開關、編碼器、感測器。藍芽滑鼠/耳機/遙控器、讀卡機、液晶顯示器模組。

近5日股價下跌6.06%，櫃買市場加權指數下跌0.28%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-6,288 張
  • 外資買賣超：-7,510 張
  • 投信買賣超：+618 張
  • 自營商買賣超：+604 張
  • 融資增減：-352 張
  • 融券增減：-123 張

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