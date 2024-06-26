元大看下半年金控展望 銀行「兩好兩壞」、壽險保守看待

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-26 10:41

元大金控 (2885-TW) 旗下元大投顧發布 2024 年下半年金融產業展望，雖金控獲利大增，但潛在負面因素仍須觀察，其中，銀行展望「兩好兩壞」，面臨獲利高基期，淨收益成長有壓，13 家金控中僅中信金評等為買進，目標價 41 元，第一金、兆豐金、玉山金評等皆為持有；壽險則保守看待，認為下半年經常性收益難回升，2025 年現金股利仍難以上繳，僅富邦金評等為持有，目標價 79 元。

元大研究中心認為，淨手收將成為銀行下半年獲利成長的主要動能，受惠三大因素，一、資本市場回溫帶動財管手收回溫；二、海外旅遊潮帶動信用卡手收回升；三、海外聯貸案復甦，放款手收成長恢復動能。元大預估，今年手收將維持雙位數成長，若降息更將帶動財管手收成長動能強勁，其中民營銀行財管及信用卡手收更強，將優於公股銀行。

台灣經濟枯榮與放款業務高度相關，銀行業放款成長率一般會落後 GDP 成長率約 2-4 季，主計總處已上修 2024 年經濟成長率至 3.94%，景氣持續好轉，研究中心預估全年整體放款成長中高個位數至低雙位數，若聯準會降息將有望達區間上緣。不過，海外放款為首要觀察，須注意今年資產品質的變化。

銀行 2023 年受惠台美利差高檔，資金轉作 SWAP 交易使得收益大增，由於基期高，2024 年收益將呈衰退，惟因 Fed 延後降息，使得衰退幅度較原預期緩和，研究中心預期，今年換匯交易收入將年減 15%。

因美元利率飆升，外幣放款需求疲軟、定存需求升高，放款利率難升，而資金成本居高不下，銀行利差成長將逐漸收斂，且台灣央行 3 月升息半碼，加深資金成本壓力，預期今年 NIM 0.88-0.9%，持平至微幅年減 0-2 bps。

壽險業方面，研究中心認為，因每年再投部位低，加上積極實現資本利得後，股利收入將衰退，使經常性收益難回升，接軌 ICS 2.0 資本水準有待提升。

因升息使宣告利率不高的保單吸引力降低，2023 年初年度保費衰退 13%，不過，今年前四月初年度保費 2392 億元，年增 13%，轉為正成長，主要因分紅保單銷售暢旺所致。觀察各公司揭露今年 4、5 月淨收益中保費收入項皆呈負數，使保單解約情況再度惡化，預期下半年將會持續。