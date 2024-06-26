〈焦點股〉藥華藥北美2項臨床試驗收案進度超前 亮燈漲停

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-26 11:49

藥華藥 (6446-TW) 昨 (25) 日宣布，旗下新藥 Ropeg 在美國、加拿大進行的 2 項臨床試驗，進度超前、收案人數踴躍，激勵今 (26) 日股價開高走高，盤中亮燈漲停鎖住 543 元，股價創 18 個月以來新高。

藥華藥今天以 495.5 元開高走高，盤中強攻漲停鎖住 543 元，股價寫下 18 個月以來新高，成交量超過 6000 張。觀察三大法人近日籌碼動向，三大法人近一周合計買超藥華藥 520 張。

藥華藥表示，旗下新藥 Ropeg 在美國、加拿大進行的 2 項臨床試驗，包括 EXCEED-ET 和 ECLIPSE-PV 已經收案完成，收案人數高達收案目標的 1.42 倍與 1.11 倍，顯示臨床研究對 Ropeg 顯著療效和安全性受到高度關注。

藥華藥說明，EXCEED-ET 為一項第 2b 期無對照組之單臂臨床試驗，用來評估 Ropeg 用於成人原發性血小板過多症 (ET) 患者的有效性和安全性，最終收案人數達到 91 人，超過原訂目標的 64 人，高達 142%。

ECLIPSE-PV 則是一項第 3b 期臨床試驗，旨在評估 Ropeg 的兩種給藥方案（上述的快速遞增劑量方案及目前仿單建議的給藥方案）用於成人 PV 患者的有效性和安全性，最終收案人數達到 111 人，超過原訂目標的 100 人，達 111%。