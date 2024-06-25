〈台幣〉股匯脫鉤 收貶4.8分至32.443元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-25 18:04

台股今 (25) 日走勢如同大怒神，跳水殺 300 點後買盤一路進場拉抬，終場收漲 62.27 點，而台北匯市則是反向走，早盤一度升值 1 分，盤中轉貶，終場收在 32.443 元，貶值 4.8 分，台北外匯經紀公司成交值 14.15 億美元，顯示季底拋補需求強勁。

新台幣今日以 32.4 元開出，全日高低價差 7.1 分，最低來到 32.456 元，終場收在 32.443 元，貶值 4.8 分。

觀察主要亞幣，以韓元貶值逾 0.2% 較多，新台幣貶 0.15%，泰銖貶近 0.1%，人民幣小貶 0.05%，星元和港幣處橫盤整理，日元小升近 0.1%。