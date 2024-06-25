〈台幣〉股匯脫鉤 收貶4.8分至32.443元
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-25 18:04
台股今 (25) 日走勢如同大怒神，跳水殺 300 點後買盤一路進場拉抬，終場收漲 62.27 點，而台北匯市則是反向走，早盤一度升值 1 分，盤中轉貶，終場收在 32.443 元，貶值 4.8 分，台北外匯經紀公司成交值 14.15 億美元，顯示季底拋補需求強勁。
新台幣今日以 32.4 元開出，全日高低價差 7.1 分，最低來到 32.456 元，終場收在 32.443 元，貶值 4.8 分。
觀察主要亞幣，以韓元貶值逾 0.2% 較多，新台幣貶 0.15%，泰銖貶近 0.1%，人民幣小貶 0.05%，星元和港幣處橫盤整理，日元小升近 0.1%。
統一投顧提醒，本周經濟數據聚焦耐久財訂單、美國第一季國內生產毛額 (GDP) 終值，以及美國 5 月個人消費支出 (PCE) 物價指數報告，將攸關市場對聯準會降息預期；另一方面，美國 2024 總統大選首場辯論會和法國總統首輪大選即將登場，也將牽動投資人情緒。
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