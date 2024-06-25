布局新南向 聯邦集團攜越南最大券商SSI及旗下SSIAM簽署MOU

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-25 15:20

受惠國際供應鏈持續轉移、製造業回暖及政府的大力投資，瑞士銀行和亞洲開發銀行最新預測顯示，越南 2024 年的經濟成長率將重回 6%，增速有望成為亞洲第 2 高，展現出巨大潛力。為布局越南市場，聯邦集團旗下的聯邦銀行與西貢證券公司 (SSI)，以及聯邦投信與西貢證券資產管理公司 (SSIAM) 分別簽署了合作備忘錄 (MOU)，可望加深雙方合作關係、創造雙贏，並貫徹新南向政策。

聯邦銀行副總經理洪劉麟表示，自 2020 年以來，聯邦銀行與 SSI 集團已成功合作多筆聯貸案，累計金額達 3.51 億美元。此次合作備忘錄的簽署，將進一步深化雙方的合作關係，攜手探索更多集團對集團的業務發展機會。

聯邦銀行副總經理洪劉麟與 SSI 策略長 Le Thi Le Hang 分別代表雙方簽署 MOU，聯邦投信總經理莊雅晴與 SSIAM 總經理 Nguyen Ngoc Anh 也分別簽署了合作備忘錄，雙邊承諾將秉持互信互惠的精神，共同引薦客戶、分享當地法規及重要投資訊息，並促進雙邊子公司的合作。

聯邦投信總經理莊雅晴表示，越南的經濟發展潛力巨大，尤其在製造業、基礎設施建設和數字經濟領域展現了強勁的增長動能，對未來雙方在越南市場的合作充滿期待。SSIAM 總經理 Nguyen Ngoc Anh 則表示，期待與聯邦投信的合作，為雙方集團分享更多市場資訊交流，為彼此挹注更多盈餘。

聯邦銀行指出，今年越南經濟復甦跡象明顯，全球供應鏈和投資資本流動，中國市場重新開放，服務和消費增長良好，公共投資推動力度加大，財政和貨幣政策操作空間廣闊。此外，越南具備競爭力的工資成本和已簽訂的 16 個自由貿易協定，預計當地的有利外資經商環境將持續吸引投資，並推升當地股市成長。聯邦銀行將攜手與 SSI 集團穩健布局，開創更多機會和可能。