〈貴金屬盤後〉美元回落 推漲黃金 市場聚焦美通膨數據

鉅亨網編譯許家華 2024-06-25 05:58

受美元回調推動，黃金價格周一 (24 日) 上漲，同時投資者期待本周稍晚公布的美國通膨數據，盼藉此讓聯準會 (Fed) 的貨幣政策更加清晰。

現貨黃金上漲 0.54% 至每盎司 2332.7905 美元。

8 月交割的黃金期貨價格上漲 0.6%，收每盎司 2344.40 美元。

美元兌其他貨幣下跌 0.29%，提高黃金對其他貨幣持有者的吸引力。

High Ridge Futures Traders 另類投資和交易總監 David Meger 表示，黃金正處於盤整模式，逢低買入的交 一活躍，且市場正在探詢未來利率走勢以及潛在降息時機。

本周市場焦點在預計周五公布的美國個人消費支出 (PCE) 數據，因為這是 Fed 首選的通膨指標。

同樣受關注的包括幾位 Fed 官員本周將發表的談話，包括 Fed 理事 Lisa Cook 和 Michelle Bowman。

舊金山 Fed 總裁 Mary Daly 周一表示，「Fed 還有一些工作必須做，之後才能啟動降息。」

根據 CME Fed 觀察工具，交易員目前預計 9 月降息的可能性為 66%。

美銀研究報告指出，「未來 12-18 個月內，黃金價格可能達每盎司 3000 美元水準，儘管目前流量不能證明該價格水準合理。」

「實現此目標需要非商業需求自當前水準回升，而這反過來又需要 Fed 降息。實體黃金支撐的 ETF 流入量，以及 LBMA 結算量上升，將是鼓舞人心的第一個訊號。」