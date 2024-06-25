〈台經院看景氣〉這些理由推動房市需求 房價難看到波段下跌空間

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-25 17:05

台灣經濟研究院今 (25) 日公布 5 月營建業營業氣候測驗點為 110.05 點，月增 2.89 點，呈現連 2 月上揚，對於房市價量，台經院認為，短期內成交量增幅可能減緩，不過，房價難有波段性下跌的空間。

台經院說明，股市頻頻挑戰新高、市場游資充沛，再加上科技業受到 AI 熱潮帶動，企業購地擴廠及園區新貴購屋置產的信心不斷增強，以及青年安心成家方案 2.0 政策持續催動首購族進場，低總價產品、科技園區宅不斷推動六都房市買氣。

展望未來，台經院認為，有鑑於央行於第二季理監事會議祭出第六次信用管制措施，且提高存款準備率 1 碼，以及政府將全面檢討青年安心成家方案 2.0 政策，恐使短期內成交量增幅減緩，不過，房價也難有波段性下跌的空間。