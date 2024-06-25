〈台經院看景氣〉這些理由推動房市需求 房價難看到波段下跌空間
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-25 17:05
台灣經濟研究院今 (25) 日公布 5 月營建業營業氣候測驗點為 110.05 點，月增 2.89 點，呈現連 2 月上揚，對於房市價量，台經院認為，短期內成交量增幅可能減緩，不過，房價難有波段性下跌的空間。
台經院說明，股市頻頻挑戰新高、市場游資充沛，再加上科技業受到 AI 熱潮帶動，企業購地擴廠及園區新貴購屋置產的信心不斷增強，以及青年安心成家方案 2.0 政策持續催動首購族進場，低總價產品、科技園區宅不斷推動六都房市買氣。
展望未來，台經院認為，有鑑於央行於第二季理監事會議祭出第六次信用管制措施，且提高存款準備率 1 碼，以及政府將全面檢討青年安心成家方案 2.0 政策，恐使短期內成交量增幅減緩，不過，房價也難有波段性下跌的空間。
台經院提到，通膨墊高建材價格和人力支出，尤其缺工問題難以解決，均加重業者營運壓力，不過，隨著高科技業者亦積極拓展 AI 產業鏈，預期公共土木工程和廠辦建築工程相關案量將增加，有助於整體營造產業需求成長。
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