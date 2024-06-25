留用僑外生補缺工3大鬆綁：放寬房務中階技術工作、無配額上限、開放工作許可

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-25 19:19

為補足國內的勞動人力缺口，擴大留用僑外生 20 萬名的目標，相關部會已共同推動修法，勞動部今（25）日宣布三點重大鬆綁，包括；將擴大副學士以上僑外生可從事旅宿業房務中階技術工作、取消僑外生每年評點配額人數上限，及開放僑外生申請個人工作許可，相關法規最快於 8 月底前完成。。

國發會推動人口及移民政策擴大攬才，設定至 2030 年應淨增外籍勞動力 40 萬名，其中僑外生應增加 20 萬名，包括副學士僑外生中階技術工作，目前每年僑外生畢業約 1.3 萬人，勞動部為鼓勵僑外生留台工作，積極運用評點制核發僑外生聘僱許可，截至 113 年 6 月已核發僑外生有效聘僱許可約 1.7 萬人。

配合國發會擴大留用僑外生 20 萬名的政策目標，因國發會攬才政策包含積極擴大留用僑外生，勞動部已會同國發會、教育部、僑委會及經濟部等跨部會，共同推動修法，以鼓勵僑外生留台工作。

勞動部指出，近年來僑外生來臺求學人數逐年增加，目前僑外生每年畢業約 1.3 萬人，112 年評點核准約 5,400 人，留任率尚不足半，仍有努力空間，加上畢業僑外生已適應在臺生活及社會環境，應優先擴大留用。

勞動部勞動力發展署說明，經跨部會協商後，將鬆綁三項重大措施，第一：將擴大副學士以上僑外生可從事旅宿業房務中階技術工作。第二、勞動部將配合鬆綁法規，取消僑外生每年評點配額人數上限。第三，開放僑外生申請個人工作許可，以便利僑外生銜接移民制度申請永久居留，留下優質僑外生人才。