樂意7月下旬轉上櫃 下半年推4款遊戲業績進補

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-25 18:51

興櫃遊戲業者樂意傳播 (7584-TW) 預計將於 7 月下旬掛牌轉上櫃，董事長梁敏永今 (25) 日表示，繼上半年推出 3 款遊戲後，下半年預計再發行 4 款，將挹注業績表現。法人預估，樂意今年每股純益可望達 6 元。

樂意目前總計擁有高達 22 款遊戲代理權，另有 4 款遊戲上市在即，為台灣遊戲公司中同時發行最多電腦線上遊戲的公司，代理的遊戲涵蓋角色扮演、音樂遊戲、策略經營、動作類及射擊類等多種類型。

其中，經典電腦線上遊戲包括《新熱血江湖》、《勁舞團》、《彩虹島物語》、《巨商》及《A.V.A》等，而手機遊戲則有《煙硝絮語》、《勁舞團 M》、《十二之天 M》和《新熱血江湖 M》等。

梁敏永表示，這些遊戲不僅經過時間考驗，擁有大批忠實玩家，在市場上具有持久的吸引力，且因遊戲類型屬性多元，不僅能創造長期穩定獲利，更能有效分散營收貢獻過於集中和遊戲屬性集中之風險，為公司帶來更高的成長空間。

而樂意今年上半年相繼推出《十二之天 M Origin》、《笑傲江湖 M》後，《失落的方舟：LOST ARK》也於 5 月 30 日上市，由於《失落的方舟：LOST ARK》於韓國、歐美上市後，同時上線人數表現亮眼，公司對後續成績抱持樂觀期待。

梁敏永表示，目前總計擁有高達 22 款遊戲代理權，另有 4 款遊戲即將上市，包括 2 款 PC 線上遊戲《Special Force》、《王者之劍 GE》，以及 2 款手游《Milkyway Quest》、《異象回升》等，預計將挹注業績表現。