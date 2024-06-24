5月散戶指標寫新猷！上市櫃融資餘額破4000億元金融海嘯來高

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-24 17:57

中央銀行今 (24) 日公布 5 月金融情況，代表散戶指標的證券劃撥存款餘額較上月暴增 1799 億元，衝上 3 兆 5552 億元，不僅創新高紀錄，增額也創單月最多，央行指出，國內資金充沛無虞，且台股交投熱絡。

同時，央行指出，由於散戶在市場上交投積極，台股 (上市及上櫃) 5 月融資餘額達 4095 億元，創 2008 年 6 月以來新高。

另一方面，央行也統計，5 月 M1B 年增率回升至 5.00%，M2 年增率則微降至 6.04%，主要因國人對外證券投資，資金匯出；累計前 5 月 M1B 和 M2 平均年增率分別為 4.67%、5.86%。

儘管 M1B 和 M2 年增率尚未呈現「黃金交叉」的線型，但央行認為，市場資金仍充裕。

5 月底全體貨幣機構放款與投資月增率 (以成本計價) 為 1.07%，年增率由上月底的 7.60% 上升為 7.75%，反映銀行對政府及民間部門債權成長上升。