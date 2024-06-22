美5月成屋銷售連3個月下滑 房價中位數寫歷史新高

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-22 00:00

美國 5 月成屋銷售連續第三個月下滑，徘徊在近 30 年來新低附近，較 4 月小幅下滑，同時房價再創新高且房貸利率維持在高峰，凸顯購屋者的龐大負擔，阻礙了重要的春季銷售季節。

全美不動產經紀人協會 (NAR) 周五 (21 日) 公布數據顯示，5 月房屋合約成交折合年率下滑 0.7%，高於市場預期的下滑 1%，前值為下滑 1.9%；按年來看下滑 2.8%。另外，5 月成屋銷售總數為 414 萬戶，高於市場預期的 408 萬戶，但略低於前值 414 萬戶。

美國 5 月成屋銷售連續第三個月下滑，徘徊在近 30 年來新低附近。(圖：ZeroHedge)

另外，由於需求繼續推高房價，5 月售出的成屋中位數價格為 41.93 萬美元，創下有紀錄以來新高價，年增 5.8%，為 2022 年 10 月以來最大漲幅。

5 月售出的成屋中位數價格為 41.93 萬美元，創下有紀錄以來新高價。(圖：ZeroHedge)

值得注意的是，5 月成屋庫存激增，延續先前增加態勢。截至 5 月底，成屋庫存月增 6.7%、年增更達到 18.5%。按照目前銷售速度計算，還需要約 3.7 個月的時間消耗市場上的供應量，遠高於此前庫銷比低谷，不過仍低於 4 月的庫銷比，透露雖然庫存成長但整體市場供應仍然吃緊。

按地區來看，除美國南部地區外，所有地區的銷售量較上月持平，南部地區銷售下降 1.6%；所有地區的房價均上漲。

售價低於 25 萬美元的房屋銷量低於一年前，而售價在 25 萬至 50 萬美元之間的房屋銷量僅成長 1%，售價在 75 萬 - 100 萬美元之間的房屋銷量成長 13%，售價超過 100 萬美元的房屋銷售量成長近 23%。

NAR 首席經濟學家 Lawrence Yun 表示：「房屋銷量拒絕復甦。我以為今年春天會出現復甦，但我們沒有看到。最終，更多的庫存將有助於促進房屋銷售並抑制未來幾個月的房價上漲。住房供應增加對那些想在做出購買決定之前查看更多房產的消費者來說是個好消息。」

成屋銷售約占美國房地產市場銷售量的 90%，在過戶時計算。通常在過戶前的一兩個月，簽訂合約，因此 5 月份的銷售數據主要反映了 4 月和 3 月的購買決定。