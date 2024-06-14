〈熱門股〉陽明遭投信連4賣 出貨1.8萬張 周跌約9%

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-15 10:51

貨櫃航商陽明 (2609-TW) 本周股價跌幅達 9%，儘管外資趁拉回之勢回補，但內資出貨，投信連 4 日賣超，一周來共賣超 1.87 萬張，而自營商也賣超近 5000 張，使三大法人合計賣超共 1.16 萬張，對股價造成回檔壓力。

從金額來看，過去一周投信出貨陽明近 14 億元，合計賣超超過 1.8 萬張，為連 4 賣，顯然有意在海運股漲一波的行情中，逢高在季底獲利了結。

陽明對近期海運展望表態樂觀，從貨量來看，4 月美國十大港口的貨櫃進口量創 2021 年 7 月以來最強勁的表現，加上美國近期宣布新一輪對中國加徵關稅，有利推升短期需求增長。

而在供給方面，據海運諮詢機構 Alphaliner 統計，截至 5 月 20 日全球約有 2.1% 貨櫃船隊 (約 61.4 萬 TEUS) 閒置，扣除塢修船舶數量，僅 0.4%(約 13 萬 TEUS) 屬於純閒置狀態，創 2022 年 2 月以來新低。