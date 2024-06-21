〈第一金股東會〉獲利連3年創高 結構更加穩固 海外據點公股銀之冠
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-21 10:29
第一金控 (2892-TW) 今 (21) 日上午舉行 113 年度股東會，由第一金控暨第一銀行董事長邱月琴主持，她強調第一金控去年再度繳出優異成績單，獲利連續 3 年改寫新高，整體獲利結構也更加穩固。海外據點達 47 處居公股銀之冠，未來將串聯海內外經營據點，落實在地化營運模式。
邱月琴指出，第一金融集團去年關注全球供應鏈移轉及產業淨零轉型之趨勢，以穩紮穩打的策略，提升主軸業務質量，並內化風控、內控、法遵、資安及防制洗錢為企業文化，2023 年獲利再創新高且站穩 200 億元水準，銀行以外子公司盈餘亦大幅成長，第一金控稅後淨利 224.61 億元，年增逾 9％，每股稅後盈餘（EPS）為 1.65 元，整體的獲利結構更加穩固。
展望全球景氣，邱月琴抱持審慎樂觀的看法，她說，今年以來，美國、歐元區及日本等地區經濟情勢改善，國內經濟受惠全球終端需求逐漸回溫，AI 創新熱潮等，出口、消費及投資的經濟動能可望回升，同步推升經濟成長；第一金融集團將順應金融市場的變化，在維持經營韌性下，追求適度的成長，提供穩定的報酬，以回饋股東長期的愛護與支持。
海外布局方面，第一銀行子公司「美國第一銀行」安大略放款辦事處開業後，成為在全球的第 43 處海外據點，續居公股銀行之冠；目前第一金融集團海外據點也達 47 處，未來將串聯海內外經營據點，落實在地化營運模式，提供台商與華商優質的跨境整合金融服務。
在永續金融發展上，第一金融集團 ESG 實施成效亦十分亮眼，除獲金管會擇定為「永續金融先行者聯盟」成員，擔任永續金融與淨零推廣工作之外，還囊括多項國內外重要 ESG 獎項，包括持續獲選納入 DJSI、富時及 MSCI 世界三大永續性指數成分股，以及 9 度獲證交所治理評鑑「上市組排名前 5％」，也獲環境部第五屆「國家企業環保獎」最高榮譽巨擘獎，為國內唯一連續 5 年獲獎之企業。
邱月琴表示，第一金融集團作為永續金融先行者，長期深耕 ESG，期許成為淨零排放推手，透過與投融資對象議合，協助企業永續轉型，發揮金融業影響力，以由「ME」到「WE」理念，攜手客戶共同採取具體減碳行動並落實環境永續，邁向 2050 淨零排放之目標。
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