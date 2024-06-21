〈第一金股東會〉獲利連3年創高 結構更加穩固 海外據點公股銀之冠

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-21 10:29

第一金控 (2892-TW) 今 (21) 日上午舉行 113 年度股東會，由第一金控暨第一銀行董事長邱月琴主持，她強調第一金控去年再度繳出優異成績單，獲利連續 3 年改寫新高，整體獲利結構也更加穩固。海外據點達 47 處居公股銀之冠，未來將串聯海內外經營據點，落實在地化營運模式。

邱月琴指出，第一金融集團去年關注全球供應鏈移轉及產業淨零轉型之趨勢，以穩紮穩打的策略，提升主軸業務質量，並內化風控、內控、法遵、資安及防制洗錢為企業文化，2023 年獲利再創新高且站穩 200 億元水準，銀行以外子公司盈餘亦大幅成長，第一金控稅後淨利 224.61 億元，年增逾 9％，每股稅後盈餘（EPS）為 1.65 元，整體的獲利結構更加穩固。

海外布局方面，第一銀行子公司「美國第一銀行」安大略放款辦事處開業後，成為在全球的第 43 處海外據點，續居公股銀行之冠；目前第一金融集團海外據點也達 47 處，未來將串聯海內外經營據點，落實在地化營運模式，提供台商與華商優質的跨境整合金融服務。

在永續金融發展上，第一金融集團 ESG 實施成效亦十分亮眼，除獲金管會擇定為「永續金融先行者聯盟」成員，擔任永續金融與淨零推廣工作之外，還囊括多項國內外重要 ESG 獎項，包括持續獲選納入 DJSI、富時及 MSCI 世界三大永續性指數成分股，以及 9 度獲證交所治理評鑑「上市組排名前 5％」，也獲環境部第五屆「國家企業環保獎」最高榮譽巨擘獎，為國內唯一連續 5 年獲獎之企業。