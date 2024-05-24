〈陽明股東會〉鄭貞茂續任董事長 總座：Q3後市看好 缺櫃、塞港難解

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-24 20:11

陽明海運（2609-TW）今（24）日舉行年度股東會及董事改選，董事席次從 11 席增為 15 席，其中獨董由 3 席增為 5 席，並於股東會後召開董事會，新任董事長由鄭貞茂續任，他強調：公司有賺錢一定發放股利，但也要保留盈餘來強化市場競爭力。總經理杜書勤表示，今年全球海運出乎意外的好，紅海危機雖消耗 15-20% 運力，但缺櫃、塞港問題無解，今年 Q3 展望看好。

陽明亦於今日上午股東會投票選出新任董事及獨董，董事名單有：鄭貞茂（交通部代表）、賀陳旦（交通部代表）、戴佐敏（交通部代表）、陳純純（交通部代表）、施克和（國發會代表）、張建一（國發會代表）、許婉琪（國發會代表），陳方元（國發會代表）、陳劭良（臺灣港務股份有限公司代表）、劉文慶（台灣航業股份有限公司代表）。

5 位獨董名單包括，唐達興（續任）、黃智聰（續任）、邱晃泉（新任）、熊正一（新任）、蔡豐明（新任）。

對於股利發放比例，董事長鄭貞茂強調兩點，「有賺錢一定發放股利」及「要有保留盈餘」，過去兩年陽明的股利維持歷史新高，即使去年只賺 1.37 元，但仍超額配發 1.5 元，估計今年下半年仍看好，全年可望有盈餘，公司只要有賺錢就一定會發放現金股利，但也要保留盈餘來充實設備，航運公司若無好的船隊，在國際上將缺乏競爭力。