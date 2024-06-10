〈焦點股〉海運股殺盤拖累 台驊投控填息轉貼息

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-11 12:27

貨攬業者台驊投控 (2636-TW) 今 (11) 日進行除息交易，去年下半年配發每股現金股利 3.5 元，除息參考價 109 元，開盤雖一度填息完成，但股價隨即又跟著貨櫃三雄跳水下殺，轉入貼息窘境，盤中跌超過半根停板。

台驊 5 月合併營收 21.59 億元，月增 9.23%，年增 74.61%，創 2022 年 8 月以來單月新高，累計合併營收 87.93 億元，年增幅高達 54.15%。

台驊表示，由於紅海危機持續，航商繞行非洲航線成為常態，塞港缺櫃效應短時間無法得到有效紓解，加上北美勞資談判不確定性升高、美國選舉與各國對於保護性關稅實行等變數，海運運價可望維持相對高點至第三季。