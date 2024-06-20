金管會公布金融業運用AI指引 逾百家適用、各公會擬訂自律規範

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-20 20:43

金管會今 (20) 日發布「金融業運用 AI 指引」，做為金融機構導入、使用及管理 AI 的參考，屬於行政指導性質。根據今年 5 月調查，國內 377 家金融機構及周邊單位中，目前在業務或作業當中有使用到 AI 的業者共有 108 家 (有 29 家使用生成式 AI)，以銀行業 74% 占比最高，壽險公司 62%、產險公司 50%，目前除銀行公會已有自律規範外，證期、投信顧及壽險公會都在評估中。

針對第三方業者的監督管理，金融機構重視責任的分工，因此，指引明訂「金融機構運用 AI 系統時宜辨識可自行監控風險的程度，並對自身較無控制權的部分或事項，透過契約等方式與合作廠商明訂風險監控的責任分工」，並明訂金融機構委託第三方業者導入 AI 系統相關作業時宜採行的監督管理措施，包括就停止委託的情形，訂定適當的資料或系統遷移機制等。

金管會綜合規劃處處長胡則華透露，377 家接受調查的金融業者中，包含銀行 38 家、壽險 21 家、產險 22 家、券商 64 家、投顧 86 家、投信 37 家等，其中，使用 AI 的業者分別有銀行 28 家、壽險 13 家、產險 11 家、券商 16 家、投顧 7 家、投信 8 家。

胡則華進一步指出，金融業使用 AI 的用途中，內部行政為最大宗，占比約 20%，智能客服 16% 次之，而風險管理、認識客戶和防範金融犯罪、廣告行銷三項皆為 10%。

不過，各產業別 AI 運用範圍不盡相同，銀行方面，主要為智能客服、內部行政作業、KYC 與防詐；證券業前三大用途為內部行政作業、KYC 與防詐、智能客服；投顧部分，內部行政作業和信用分析並列第一，風險管理次之；投信用最多在內部行政作業；壽險公司三大用途分別為內部行政作業、智能客服、行銷廣告；產險公司則為智能客服、內部行政作業、核保理賠自動化。

胡則華表示，金融業相關公會如訂有運用 AI 之自律規範，可參考本指引納入相關重點及措施；如未訂定相關自律規範，則建議金融機構參考本指引導入、使用及管理 AI 系統。

外界關注，金融機構相關公會是否已經訂定運用 AI 之自律規範，胡則華說，目前只有銀行公會前已制定；證期局副局長高晶萍則表示，有關證券、期貨和投信顧公會，先前就已經發文給這三個公會，請他們在公布這項行政指導後一個月內，訂定自律規範再報給證期局；保險局方面，壽險公會也正在評估自律規範當中。

至於未來未遵守自律規範的業者是否有相關罰則，胡則華表示，若確定已有公會訂定自律規範，公會就會要求公司要訂到內稽內控當中，檢查局就有可能會去檢查，若尚未訂定自律規範，目前不會受到行政處分。