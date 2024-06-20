盤後速報 - 詩肯(6195)下週(6月27日)除息2元，預估參考價40.55元
鉅亨網新聞中心 2024-06-20 17:06
詩肯(6195-TW)下週(6月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
以今日(6月20日)收盤價42.55元計算，預估參考價為40.55元，息值合計為2.0元，股息殖利率4.7%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月20日)收盤價做計算，僅提供參考）
詩肯(6195-TW)所屬產業為居家生活，主要業務為品牌家具連鎖門市業務。近5日股價下跌0.47%，櫃買市場加權指數上漲1.72%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/27
|42.55
|2.0
|4.7%
|0.0
|2023/06/29
|47.3
|3.4
|7.19%
|0.0
|2022/07/11
|49.2
|4.4
|8.94%
|0.0
|2021/07/29
|56.1
|3.9383
|7.02%
|0.0
|2020/07/28
|33.9
|1.8
|5.31%
|0.0
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