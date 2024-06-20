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鉅亨速報

盤後速報 - 詩肯(6195)下週(6月27日)除息2元，預估參考價40.55元

鉅亨網新聞中心 2024-06-20 17:06

詩肯(6195-TW)下週(6月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

以今日(6月20日)收盤價42.55元計算，預估參考價為40.55元，息值合計為2.0元，股息殖利率4.7%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月20日)收盤價做計算，僅提供參考）

詩肯(6195-TW)所屬產業為居家生活，主要業務為品牌家具連鎖門市業務。近5日股價下跌0.47%，櫃買市場加權指數上漲1.72%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/27 42.55 2.0 4.7% 0.0
2023/06/29 47.3 3.4 7.19% 0.0
2022/07/11 49.2 4.4 8.94% 0.0
2021/07/29 56.1 3.9383 7.02% 0.0
2020/07/28 33.9 1.8 5.31% 0.0

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