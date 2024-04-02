詩肯在台30周年 斥6億元購地建造南部倉儲中心

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-02 19:06

台灣連鎖家具龍頭詩肯 (6195-TW) 今年適逢成立 50 周年，並在台深耕超過 30 年，董事長林福勤今 (2) 日表示，看好台灣產業前景，將斥資 6 億元在台南打造新倉儲，預期明年投入營運，藉此強化在南台灣的版圖，而展望今年，在房市交易的回溫下，營收拚新高。

林福勤表示，30 年前從新加坡來台，除了與代理方合資經營，也做出體質調整，不僅打響招牌，讓柚木家具在台灣成為了選購家具時的潮流選擇，也使詩肯在台灣的營收大幅超越新加坡。

林福勤進一步提到，30 年來歷經兩岸飛彈危機、金融海嘯等大事件，但對台灣市場的信心依然堅定，目前在台有詩肯柚木、詩肯居家和詩肯睡眠 3 品牌，全台門市已達 91 店。

為提高在南台灣的服務品質，詩肯將加碼在台投資，購下 2659 坪土地打造南部倉儲中心。

詩肯目前台中以北營收占比 58%，台中以南僅 28%，僅靠台南和高雄的小倉機動調整南部的出貨，林福勤認為，在台南倉儲建成後，物流費用減少、出貨更即時，營運效益可明顯提升，全台營收比例也會更平均。