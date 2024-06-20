盤後速報 - 東友(5438)下週(6月27日)除息0.5元，預估參考價17.8元
鉅亨網新聞中心 2024-06-20 17:06
東友(5438-TW)下週(6月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
以今日(6月20日)收盤價18.30元計算，預估參考價為17.8元，息值合計為0.5元，股息殖利率2.73%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月20日)收盤價做計算，僅提供參考）
東友(5438-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為多功能事務機及其模組。標籤列印機。寬幅列印機及3D列印產品等之設計、製造及買賣。近5日股價上漲2.01%，櫃買市場加權指數上漲1.72%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/27
|18.30
|0.5
|2.73%
|0.0
|2023/06/16
|20.55
|0.51
|2.48%
|0.0
|2022/07/11
|14.95
|0.41
|2.74%
|0.0
|2021/08/24
|22.25
|0.1
|0.45%
|0.0
|2020/07/16
|12.0
|0.44
|3.67%
|0.0
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