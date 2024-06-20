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鉅亨速報

盤後速報 - 東友(5438)下週(6月27日)除息0.5元，預估參考價17.8元

鉅亨網新聞中心 2024-06-20 17:06

東友(5438-TW)下週(6月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

以今日(6月20日)收盤價18.30元計算，預估參考價為17.8元，息值合計為0.5元，股息殖利率2.73%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月20日)收盤價做計算，僅提供參考）

東友(5438-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為多功能事務機及其模組。標籤列印機。寬幅列印機及3D列印產品等之設計、製造及買賣。近5日股價上漲2.01%，櫃買市場加權指數上漲1.72%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/27 18.30 0.5 2.73% 0.0
2023/06/16 20.55 0.51 2.48% 0.0
2022/07/11 14.95 0.41 2.74% 0.0
2021/08/24 22.25 0.1 0.45% 0.0
2020/07/16 12.0 0.44 3.67% 0.0

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