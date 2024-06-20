雲豹能源布局文創產業 光禹國際明年擬申請上市

光禹國際董事長字維新表示，光禹過去主要在中國進行土地開發建設，疫情後回台灣開發類主題樂園，看好台灣有很好的娛樂需求與消費力，也獲得各地政府支持，目前已取得嘉義 10 公頃土地，第一期打造樂園，開業至今約 4 個月時間，觀光人潮估計有 50 萬人次。