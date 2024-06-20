雲豹能源布局文創產業 光禹國際明年擬申請上市
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-20 17:35
雲豹能源 (6869-TW) 除了持續強化綠能產業，也結合旗下光禹國際佈局文創、體育與娛樂領域，展開跨界合作，雲豹能源發言人張建偉表示，光禹將採用雲豹能源的光電系統，且隨著光禹在嘉義項目開始運營以及台北動物園項目開始認列，今年營運可望轉盈，預計明年送件申請上市。
光禹國際董事長字維新表示，光禹過去主要在中國進行土地開發建設，疫情後回台灣開發類主題樂園，看好台灣有很好的娛樂需求與消費力，也獲得各地政府支持，目前已取得嘉義 10 公頃土地，第一期打造樂園，開業至今約 4 個月時間，觀光人潮估計有 50 萬人次。
字維新說，嘉義基地目前僅開發約 1 成用地，且土地與台積電廠區僅一牆之隔，隨著台積電未來嘉義新廠開幕，將帶來更多需求，也已規畫第三季開始將建置酒店式公寓，屆時將結合主題樂園與 Villa Resort，對標四季酒店與安縵。
另外，光禹國際也將與雲豹能源等夥伴，在台北動物園周邊打造數位多元化生態保育主題園區，建置海洋館及親子酒店，甚至未來將用 3D 權息投影技術，製作虛擬動物園，未來光禹將負責開發與海洋館未來營運，雲豹能源負責園區內光電建置。
張建偉補充，雲豹持有光禹國際約 8% 股權，泛雲豹集團合計持有光禹約 20% 股權。藉由與光禹國際合作，有助雲豹能源進一步擴展光電業務及提升地方形象。
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