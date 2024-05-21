雲豹能源創新板掛滿一年 拚首家轉一般板上市

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-21 18:22

雲豹能源 (6869-TW) 今 (21) 日舉行業績發表會，預期將成為台灣第一家自創新板轉一般板上市企業，盼帶動台灣加速邁向淨零碳排之目標。

雲豹能源資本額 11.76 億元，自 2022 年 1 月興櫃掛牌，2023 年 3 月在證交所創新板上市，於 2024 年在創新板掛牌滿一年之際申請通過轉一般板上市。

雲豹能源總經理趙書閔表示，公司在最短時間內一步步從興櫃轉上市，代表團隊的營運績效及經營能力受到證交所肯定，也表示雲豹能源受到資本市場的信賴及認可，未來將持續發揮強強聯手投資策略，積極實現永續環境之願景。

雲豹能源自 2016 年成立以來，營收屢創新高，旗下經營事業自太陽光電起步，逐步擴張投入儲能、風力發電、綠電交易、生質能發電、水處理等項目，進而領先同業啟動循環經濟、回收應用佈局，以綠色能源、環境保護、循環經濟為三大發展主軸，建立長期穩健收益。

雲豹能源今年第一季合併營收為新台幣 10.02 億元，年增 6.7%，創同期新高。受惠國內各大企業綠電需求遽增，第一季綠電交易營收成長強勁，年增率達 478%，貢獻營收 25%，成為集團持續、穩定營收來源；水處理工程營收也呈現倍增，年增 291%，佔總營收 19%。

雲豹能源營運多箭齊發，近年各項業務皆取得顯著突破。在發電業務上，於台南北門建置全台最大 128MW 漁電共生場域已併網發電，且迎來養殖漁獲豐收，今年將持續開發建置新案場，同時也收購優良太陽光電案場。

在儲能方面，雲豹能源旗下兩座全台最大 100MW 單一儲能案場，預計於第二季至第三季陸續完工轉上線，將為台電提供 dReg、E-dReg 以及即時備轉等輔助服務，未來加入與錸寶科技攜手建置之 60MW 儲能案場，集團旗下自建儲能案場及營運服務代操整體容量為 299MW/617MWh，市占率躍居全台第一。

售電業務則由旗下天能綠電為企業量身打造多元綠電轉供服務，包括全球半導體封測龍頭日月光投控、國際半導體大廠美光、電動機車大廠 GOGORO、玉山銀行等知名企業皆為長期合作客戶。

根據國家再生能源憑證中心最新發行憑證張數統計，今年 5 月雲豹能源旗下天能綠電售光電憑證張數達 1.1 萬張，市佔率 39.4%，累計今年至 5 月 20 日止，所發放太陽光電之綠電憑證數量排名，天能綠電累計銷售逾 5.1 萬張太陽光電憑證，穩居售電第一名寶座，目標今年底累計綠電轉供簽約量為 150 億度，可望為營收帶來強勁成長動能。

另外，雲豹能源將水資源視為綠色環保領域重要的一環，旗下子公司煒盛環科於雲豹入主後，取得標案金額大增，目前在手的汙水處理標案平均投標金額為原本的 9.5 倍，從新台幣 1 億元增長至 7.1 億元，包括近期取得台北市濱江水資中心 98.88 億元案、迪化污水處理廠委託操作維護第七期暨設備更新 36 億元案、桃園國際機場西側汙水處理及自來水儲水加壓站 26.5 億元工程等大型標案，未來將結合母公司儲能與綠電等綠能環境工程規劃，持續為集團帶來中長期穩定挹注。

雲豹能源低碳永續布局清晰，除了深耕再生能源領域，更投資水處理、生質燃料發電、電動自行車、100% 再生塑膠袋、智慧養殖、生物分解技術等；這些投入，都促使雲豹能源在全球永續浪潮中立足。