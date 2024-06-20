茂順7元股息訂8/8除息交易 看好全年業績攻歷年次高

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-20 15:32

全台最大密封元件廠茂順 (9942-TW) 在 2023 年的營收及獲利同創新高，稅後純益 9.8 億元，賺進超過一個股本，每股純益 11.77 元，配息 7 元的議案今 (20) 日獲股東會通過，茂順隨後敲定在 8 月 8 日除息交易，而 2024 年的全年營運，法人則估計茂順將回到 2022 年營收及獲利水準之上，爲歷年次高。

茂順 2022 年營收 41.62 億元，稅後純益 6.5 億元，每股純益爲 7.82 元。

就歐美市場的密封元件庫存去化已經接近尾聲，茂順的目前的接單能見度而言，法人 2024 年茂順第二季營收將較第一季的 9.56 億元有個位數百分點的成長，依第三季的接單能見度來看，大致營收將與第二季相近，但這兩季的營收將但於 2023 年第二季的 12.9 億元及第三季的 12.38 億元。目前推算 2024 年營收水準將看齊 2022 年營收 41.62 億元，但是推估全年獲利可望略優於 2022 年稅後純益 6.5 億元，每股純益爲 7.82 元。

2024 年茂順密封產品已打入中國大陸的電動車市場，應用於車用機械及馬達的密封功能，但營收占茂順的不及 1%，但茂順在中國重型卡車及白色家家電應用，銷售量有明顯的提升。

在歐美市場部分，茂順認為客戶端庫存去化已接近尾聲，下半年需求不致更差，同時，由於茂順的密封產品體積小，目前也看不到缺船、缺櫃的不利影響。茂順新產能擴充案已經告一段落，使總產能已經提升 10%，依現況評估，預估 2024 年無重大產能擴張規劃，預計資本支出維持與 2023 年 1.5 - 億元相同樣水準。