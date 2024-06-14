雲豹能源插旗菲律賓 攜手SolarNRG成立太陽能IPP公司

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-17 16:37

雲豹能源 (6869-TW) 今 (17) 日宣布正式插旗菲律賓，攜手菲律賓商業及工業 (Commercial & Industrial, C&I) 太陽能領域最大公司 SolarNRG，於菲律賓合資成立太陽能 IPP(Independent Power Producer)公司 SolarX，未來將積極發展菲律賓 C&I 及公用事業太陽光電市場，將雲豹台灣經驗帶入菲律賓，目標五年內達成建置 500 MW 裝置量，成為台商海外能源轉型的最佳隊友。

雲豹能源積極發展海外再生能源業務，投資長陳隽杰表示，菲律賓是亞洲地區成長最快速的商業及工業 (C&I) 太陽能市場之一，也擁有豐富的太陽能資源，也讓公司決定插旗菲律賓市場。

陳隽杰提到，菲律賓電價居高不下，在亞洲也是電價高昂的前段班，雲豹能源將透過菲律賓合資子公司 SolarX 協助台商先進規劃安裝太陽光電系統，在協助企業取得綠色電力同時，降低菲律賓企業電價負擔，達成全面提升產品競爭力等優勢，期待能為更多台商先進創造價值。

陳隽杰說，雲豹能源會提供太陽能電廠開發、設置、維運一條龍專業服務，希望協助在東南亞的台商企業，提升國際競爭力，並成為企業實現能源轉型的最佳神隊友。

此次合作夥伴菲律賓太陽能 C&I 領域最大公司 SolarNRG，SolarNRG 菲律賓成立於 2014 年，其團隊從 2003 年就開始在荷蘭提供太陽能 EPC 服務，目前在菲律賓團隊人數接近 200 人，具備頂尖的工程團隊、專業知識、工程品質及售後服務，建置超過 200 MW 太陽光電系統，與法國 TotalEnergies、新加坡 Skye Renewables、新加坡 Maiora Renewables 等國際能源公司，以及菲律賓大型能源公司 AboitizPower 皆為合作夥伴。

根據菲律賓政府在能源計畫中設定 2040 年再生能源發電占比達到 50% 之目標，其中太陽光電裝置量要達 27.2 GW，而目前截至 2023 年底累積太陽光電建置容量僅 1.7 GW，進度遠遠落後目標，可預見未來十多年間，菲律賓太陽能發展潛力不容小覷。

雲豹能源掌握菲律賓太陽光電快速成長期，將台灣成功的經驗帶入菲律賓，聯手 SolarNRG 成立合資子公司 SolarX，計畫未來業務版圖不僅侷限於商業及工業（C&I）領域，更擴展到公用事業規模的太陽能電廠，甚至複製台灣經驗發展地面型、漁電共生等不同型態之太陽光電案場，目標五年內達成建置 500 MW 裝置量之實績，藉以擴大海外布局，創造公司更高投資效益。