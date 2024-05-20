雲豹能源與日月光投控簽約 明年起轉供40億度綠電

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-20 18:56

能源供應商雲豹能源 (6869-TW) 綠電交易續創佳績，售電子公司天能綠電今 (20) 日與全球封測龍頭日月光投控 (3711-TW) 舉行綠電購售簽約儀式，預計自明年起，轉供日月光投控旗下日月光高雄、日月光中壢、矽品精密、環鴻科技電力使用，展開為期 20 年以上、共超過 40 億度綠電購售合作。

此次合作由雲豹能源總經理暨天能綠電董事長趙書閔，以及日月光投控行政長汪渡村出席簽署合作意向書 (MOU)，天能綠電將透過自有發電案場及外部電廠作為供應來源，協助日月光投控及子公司實踐國際淨零承諾。

趙書閔表示，國際淨零碳排趨勢加速下，國內企業對綠電需求與日俱增，雲豹能源致力多元創電，偕子公司天能綠電擴大綠電交易量能，以發電、售電一條龍為企業用戶客製化綠電採購方案，集團積極整合自有案場資源，提供太陽光電、陸域風力發電及離岸風力發電等多元綠電媒合服務，更擴展外部逾百處供電場所，透過天能綠電供電調度，為發電、售電、購電三方共創最大效益。

日月光投控行政長汪渡村表示，日月光投控及子公司積極採購再生能源，以致力實踐企業減碳目標。本次攜手各子公司與天能綠電簽署合作意向書，除持續增加整體企業競爭力外，也是為了滿足客戶及自身承諾的要求，達成永續經營的目標。

此外，根據國家再生能源憑證中心最新發行憑證張數統計，今年 5 月天能綠電售光電憑證張數達 1.1 萬張，市佔率 39.4%，累計今年 1 月至 5 月 20 日止，所發放太陽光電之綠電憑證數量排名，天能綠電累計銷售逾 5.1 萬張太陽光電憑證，穩居售電第一名寶座。