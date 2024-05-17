雲豹能源獲肯定 入選MSCI全球小型指數成分股

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-17 15:59

指數編纂公司 MSCI 公布半年度調整結果，全球小型指數成分股中，能源供應商雲豹能源 (6869-TW) 首度入選台股 28 檔新增成分股名單當中，調整結果預計 5 月 31 日收盤生效，後續效應獲市場關注。

MSCI(Morgan Stanley Capital International) 為以美元計價之指數發行公司，提供數據分析給投資客戶作為決策參考。此次雲豹能源入選 MSCI 全球小型指數成分股，顯見集團綜合績效表現獲全球指數肯定，將在國際投資市場大幅提升能見度。

雲豹能源近年從再生能源整合服務商，蛻變成循環經濟永續發展整合服務集團，2023 年 3 月於創新板掛牌上市，繳出亮眼成績單，2023 年獲利呈現高成長，淨利達 10.16 億元，年增 116%，每股稅後純益達 8.77 元。今年也有望成為全台第一家從創新板轉一般板上市之企業。

雲豹能源從太陽能光電起步，在國內建置全台最大 128MW 漁電共生場域等多起指標案場，同時旗下子公司天能綠電、台普威能源及煒盛環科在雲豹能源入主後，透過母公司豐沛資源支持下，皆展現強勁營運動能，被視為集團三強小金雞。

儲能系統整合商台普威能源建置兩座全台最大 100MW 單一儲能案場，預計今年第二季至第三季陸續完工，未來加入與錸寶 (8104-TW) 合作建置之 60MW 儲能案場、集團旗下自建儲能案場、以及營運服務代操，整體容量為 299MW/617MWh，躍居為全台儲能容量第一龍頭。