〈房產〉企業設置總部等需求升溫 內湖舊宗段千坪土地趁勢尋求釋出

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-19 13:59

AI 狂潮來襲，科技大廠興建算力中心、數據中心等大型商用不動產需求紛紛出籠，輝達執行長黃仁勳日前也宣布擴大投資台灣，要建置企業總部及 AI 研發中心，使得全台千坪大型土地躍居商用市場新寵，內湖科技園區內舊宗段千坪土地也有地主趁勢釋出。

內科緊鄰台北市中心，集結上市櫃企業群聚效益顯著，是公司進駐必爭之地，隨著設立集團營運總部蔚為風潮，建商、企業主看好區域成長潛力，進場搶地蓋總部大樓，土地購置動能相當強勁。信義全球資產公司統計已揭露之實價登錄資料，2018 年至今內科土地交易量達 433 億元，包括今年初財團法人聯合信用卡處理中心以 5.5 億元取得文德段五小段 544 坪土地。

信義全球資產公司總經理林三智分析，企業主競相購置可整合各事業體的企業總部；但也有企業對大樓軟硬體配置、格局規劃有特殊要求，或希望將總部外觀風格結合自身企業文化，相較於買成屋再花費成本重新裝潢，購買土地自建總部大樓更符合企業需求。在建商獵地、產業自用需求支撐下，500 坪以上土地交易升溫，實力雄厚的企業客戶更將投資目光望向千坪大型土地。

2018 年以來內科 500 坪以上土地累計交易金額為 202 億元，其中近 7 成交易量出現在潭美段、舊宗段，林三智表示，舊宗段、潭美段是內科發展的後起之秀，有較多的土地新供給，未來還有捷運環狀線東環段交通建設加持，投資題材旺盛，吸引產業持續進駐，包括代工大廠緯創 (3231-TW) 去年斥資 62.5 億元於舊宗段興建新總部大樓，今年再投 20.84 億元取得潭美段五小段土地地上權，緯穎 (6669-TW) 也有相同動作。