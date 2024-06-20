〈台塑股東會〉董座林健男：下半年不看淡 與輝達合作石化業生成式AI應用

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-20 13:54

台塑四寶股東會由台塑 (1301-TW) 壓軸登場，董事長林健男表示，第二季進入傳統石化產品旺季，第三季旺季動能估將延續，不看淡下半年營運展望，他也宣布，將與輝達共同研發生成式 AI 在石化產業的應用。

林健男表示，第二季進入石化產品需求旺季，且中國大陸持續推出提振房地產政策，並推動家電及汽車以舊換新等措施，刺激內需，將帶動石化產品需求成長，獲利可望季增。

林健男表進一步表示，第三季仍是石化產品傳統旺季加上美國及新興市場經濟成長優於預期，中國大陸也持續提出刺激內需措施，在美、歐可望降息下，不看淡下半年的營運展望。

林健男也在股東會上宣布，台塑將與輝達 (NVIDIA)(NVDA-US) 共同研發生成式 AI 在石化產業的應用，同時推動各項提高經營績效的轉型策略，希望在全體同仁的努力下，讓工廠順利運轉並維持高稼動率。

台塑轉型策略來看，在降低成本方面，合計年效益 48 億元，包括今年已進行專案改善、新擴建及去瓶頸共計 154 案，預估投資金額 220 億元，預定今年下半年起陸續完工，年效益 30 億元。

另外，在高雄洲際二期碼頭投資 88 億元，設立 12 座儲槽及 1 座鹽倉，其中 11 座已自 2 月啟用，未來可視國際行情變化，機動在現貨市場購入低價原料，預估年效益 6 億元；寧波 PDH 廠在 1 月順利開車，目前已 100% 運轉，寧波廠區無需再進口丙烯，可減少海運費及 2% 關稅，年效益 12 億元。