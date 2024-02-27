統一超3/1起接手清水服務區 年底前完成大改裝

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-27 11:34

統一超 (2912-TW) 今 (27) 日宣布，自 3 月 1 日起將正式接手國道清水服務區，並全面啟動改裝作業，預計年底前完成，而改裝期間為確保營運不中斷，規劃約 600 坪結構帳臨時賣場，除 2 家 24 小時營運的 7-ELEVEN 門市外，還有 20 個臨時櫃位，同時提供座位區、ATM、哺乳室和 ETC 服務等。

統一超表示，全面啟動清水服務區改裝作業，以「清水風帆 馳乘飛翔」為主題意象，融入清水豐富自然生態、人文風情、地方工藝等設計，不僅形塑整體門面、設置造景藝術，也規劃約 50 櫃位，較原本櫃位增加超過 20%，包括連鎖店、在地名店等，其中更有三分之一是唯一或首次進駐，凸顯經營差異化。

統一超長年積極參與各地商場經營，目前共分為觀光景點、交通轉運、大專院校、醫療院所、科技廠辦、國際機場和商辦大樓 7 大類別，營運有共 58 個商場。