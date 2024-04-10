統一超X-STORE 微型商店拓商辦版圖 將進駐信義區

統一超 ( 2912-TW ) 今 (10) 日宣布，7-ELEVEN「X-STORE」未來商店再創全新智能消費體驗「X-STORE 微型商店」來進駐商辦大樓，整合 AI 商品大數據、智能監控、手機自助結帳三大智能系統，實踐 1 坪空間無人商店體驗，預計 4 月中旬進駐台北市信義區大型商辦大樓。

7-ELEVEN 表示，為體現無人化服務，打破傳統購物後至櫃台結帳模式，由超商率先開發並取得專利「手機自助結帳」，成為 X-STORE 微型商店發展關鍵，除了內湖商辦外，也預計進駐信義區商辦大樓。

7-ELEVEN 自 2018 年起以每年一店速度推動智能零售體驗場域，陸續與工研院、零售前端科技大廠，目前已有 6 家 X-STORE，統一超說明，目前應用多項智能科技均具備可技術複製性，如 AI 銷售預測系統協助門市營運數位化、自助結帳導入高來客門市、智 FUN 機設置於購物不便商圈等。