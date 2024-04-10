統一超X-STORE 微型商店拓商辦版圖 將進駐信義區
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-10 16:17
統一超 (2912-TW) 今 (10) 日宣布，7-ELEVEN「X-STORE」未來商店再創全新智能消費體驗「X-STORE 微型商店」來進駐商辦大樓，整合 AI 商品大數據、智能監控、手機自助結帳三大智能系統，實踐 1 坪空間無人商店體驗，預計 4 月中旬進駐台北市信義區大型商辦大樓。
7-ELEVEN 表示，為體現無人化服務，打破傳統購物後至櫃台結帳模式，由超商率先開發並取得專利「手機自助結帳」，成為 X-STORE 微型商店發展關鍵，除了內湖商辦外，也預計進駐信義區商辦大樓。
7-ELEVEN 內湖首家「X-STORE 微型商店」1 坪大的空間設置簡易型貨架，目前販售商品為常溫零食、飲料、用品等，應用通路獨家專利「手機自助結帳」功能，並結合 AI 商品數據、智能監控，只要消費者持 OPENPOINT APP 快速掃描商品，最快 30 秒即可完成購物。
7-ELEVEN 自 2018 年起以每年一店速度推動智能零售體驗場域，陸續與工研院、零售前端科技大廠，目前已有 6 家 X-STORE，統一超說明，目前應用多項智能科技均具備可技術複製性，如 AI 銷售預測系統協助門市營運數位化、自助結帳導入高來客門市、智 FUN 機設置於購物不便商圈等。
其中，智 FUN 機依商圈屬性開發 5 款智能販賣機型，包括 4℃鮮食、18℃鮮食和冷飲、CITY CAFE、現做熱便當、人生飲料機等多元機型，服務據點突破 1800 台，於商辦大樓、廠區等封閉型場域推展服務，至今已有超過 4000 萬人次體驗。
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