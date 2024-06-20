日元現鈔賣出驚見0.2078元再創34年新低 滙豐銀估年底前反彈
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-20 17:40
日元兌美元匯率近來跌跌不休，再度往 160 關卡靠攏，兌換新台幣同步走低，根據台銀牌告匯率顯示，今 (20) 日現鈔賣出價出現 0.2078 價位，再創 34 年來新低，相較半年前，以兌換新台幣 5 萬元旅費來計算，相當於可多吃 17 碗拉麵。滙豐銀行釋出最新日元展望，雖然美元維持強勢，但日本央行有望採取升息措施，預估年底可望反彈回到 152 左右。
日元匯價呈現連 6 貶，今天貶至 158 兌 1 美元價位附近徘徊，外界關切 4 月底的 160 關卡保衛戰是否再度出現。
若以去年 12 月 14 日波段高點 0.2242 元來看，兌換新台幣 5 萬元的旅費，約可換得 22 萬 3015 日圓，若以今天收盤價 0.2078 元來換匯，約可換得 24 萬 615 日元。僅約半年的時間，就可多換 17600 日元，相當於多吃 17 碗拉麵（一碗約 1000 日元）。
日元匯率超划算，今年以來吸引許多國人，根據交通部統計，第一季國人赴日高達 147 萬 9870 人次，隨著暑假旅遊旺季來臨，國人赴日熱潮可望再掀一波高峰，也將推升日元換匯需求。
對於日元匯率下半年展望，滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，內部預估，日本央行下半年可能進行溫和的升息，預估調升 15 個基點，主要基於日本經濟回到正成長，並告別通縮，預測日元年底可望反彈回到 152 左右。
日本央行 6 月 14 日會議上決議維持利率不變，符合外界預期，日銀表示會減少購債，但推遲到下次會議再提供細節，導致日元走貶。總裁植田和男後續於國會上表示，縮減債券購買規模和升息是兩件不同的事情，央行有可能在下次政策會議上升息，具體取決於的經濟、價格和金融數據以及資訊。
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