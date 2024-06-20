日股創高後橫盤整理近兩個月！專家直指「1原因」導致

鉅亨網新聞中心 2024-06-20 15:15

日本股市今 (20) 日先跌後漲，日經 225 指數在午盤過後翻紅，終場上漲 62 點或 0.16%，收在 38633.02 點。在年初漲破 4 萬點後，日經指數一直在橫盤整理，自 4 月底以來多在 38500 點左右上下震盪 500 點，專家認為這是海外資金從景氣敏感股，轉向優質股所致。

海外投資者購買日本股票的意願正在減弱，市場對於美國經濟和歐洲政治風險的擔憂也在增強，資金開始流向優質股。

摩根大通策略分析師高田將成表示，進入 6 月後，市場開始意識到美國經濟減速的風險。日本也正在發生從景氣敏感股到優質股的資金轉移，但日本的優質股數量有限，資金流向這些有限的優質股，似乎預示日股橫盤恐將長期化。優質股具備高股東權益報酬率 (ROE)、負債少等財務穩定性。

另外，獲利穩定性和成長性也是優質股受青睞原因。被稱為代表性優質股的是 Recruit 控股，今日上漲 0.69% 至 8229 日元，逼近上市以來最高點 8343 日元。該檔個股從 3 月底迄今已走漲 2 成以上。 相反地，作為景氣敏感股代表的豐田同期下跌近 20%。

SMBC 日興證券將亞瑟士和科樂美集團等列為優質股。該券商數據顯示，在對日本股價波動因素的分析中，「優質」因素是自去年初以來累計下跌 15% 左右的因素，並從低股價凈值比等來看。

但風向正發生變化，花旗的經濟意外指數為 - 22，顯示近期經濟數據低於預期的趨勢正在走強。美國周二 (18 日) 公佈的零售業銷售額也低於市場預期，長期利率呈下降趨勢，價值型個股的東風正在減弱。

相較於景氣敏感股，能抵禦行情整體下跌的優質股容易受到青睞。美國 First Eagle 投資公司投資長 Matthew McLennan 也點名星崎跟二手車拍賣公司 USS 是具備優質股特性的股票。