植田和男：升息與縮減購債是兩件事 日本央行7月仍可能升息
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-06-18 15:40
日本央行總裁植田和男周二 (18 日) 表示，央行可能根據當前的經濟數據，在下個月做出升息決策。
他周二向國會表示，雖然日元疲軟帶來的進口成本上升，可能會給家庭支出帶來壓力，但薪資上漲將支撐消費，並使經濟走上溫和復甦的軌道。
植田表示，縮減債券購買規模和升息是兩件不同的事情，央行有可能在下次政策會議上升息，具體取決於當時的經濟、價格和金融數據以及資訊。
上周五的政策會議上，日本央行決定開始削減巨額債券購買規模，但具體細節會在 7 月份宣布，這也是日本央行向退出大規模貨幣刺激措施又邁出了一步。
植田表示，日本央行尚未完全相信，通膨將持續達到 2% 的目標，並強調，在再次升息之前，需要花「更多時間」審查數據。
但他仍強調，在創紀錄的利潤和緊縮的就業市場的背景下，企業的價格和薪資設定行為明顯發生了變化。隨著名義薪資的上升，「經濟可能會看到更明顯的積極薪資通膨周期跡象」。
本月稍早的調查中，有三分之一的日本央行觀察人士預測 7 月升息，其中以微弱多數預測 6 月會削減債券購買規模。
植田此前也表示，根據數據，7 月升息「當然」是可能的。但日本央行觀察人士正在解析他更多有關利率的言論，以辨別他是否真的暗示升息，或者他只是想警告貨幣投機者以緩解日元壓力。
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