〈雄獅展望〉訂下「台灣郵輪專家」策略 今年強包6.5萬席添動能

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-26 13:38

旅行社龍頭雄獅 (2731-TW) 今 (26) 日指出，台灣郵輪旅遊復甦強勁，預計今年整體市場規模將超過 20 萬個郵輪席次，雄獅朝「台灣郵輪專家」定位邁進，瞄準此波商機，今年共包下近 6.5 萬個席次。

雄獅指出，為提升消費者服務體驗，採「台灣郵輪專家」策略邁進，目標打造台灣為東北亞郵輪母港，暑假期間獨家引進挪威奮進號首航台灣，自 6 月至 9 月以基隆、高雄為雙母港，推出 32 趟次航程。

鑑於郵輪已逐漸成遊客休閒渡假新主流，雄獅更啟動全球 FlyCruise 前往加勒比海、阿拉斯加及地中海等地，預計下半年將推出更多行程。

雄獅觀察，疫後旅客加速實現旅遊夢想，不僅團費願付價格變高，也更講求旅遊產品的特殊性和深度性，因此，將逐步調整既有產品分級制度、精準區分客層，並加速開發具獨特性的長天數遊程。

以歐洲線為例，去年甫推出的東歐巴爾幹半島遊程獲好評，今年將再增加波羅地海、愛爾蘭等地區。

而堪稱一生必看的肯亞動物大遷徙奇觀，今年團體遊程銷售人數較 2019 年成長高達 4 倍，甚至已有旅客詢問明年。