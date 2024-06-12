路易莎咖啡明年重新申請上櫃 拚每年展店40-50家

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-13 11:56

連鎖咖啡業者路易莎咖啡 (2758-TW) 今 (13) 日召開股東常會，董事長黃明賢表示，之前撤件上櫃申請，主要是為進行組織擴大調整，完成後預計明年再重新申請上櫃，未來每年目標展店 40-50 家，並持續開拓軌道商機，與高鐵、北捷、高捷拓展聯名門市等。

路易莎表示，未來海內外市場齊發，力拚再創營收新高峰，並推出雲端智能點餐、自動化製作設備等，來提升門市消費體驗、迎戰嚴峻的缺工問題。

路易莎除了不斷研發咖啡創新產品，也整合 8 座 MES 食品廠生產動能，發展子品牌搶攻餐食市場，成立新品牌「louisa bakery」麵包點心坊、「傳承系列」部門等，並進駐大學餐廳、提供多家知名餐飲品牌原物料、企業會議型餐點、大宗健康餐盒，也跨足與坐月子中心合作創意餐點等。

而路易莎旗下泰餐品牌「初泰 Pikul」今年榮獲泰國商業部頒發「泰精選」標章，已插旗台北市信義區象山和南港軟體園區，正在覓點擴展中。

路易莎進一步說明，「louisa bakery」麵包點心坊和旗下運動品牌「Self room」，計畫進駐台北市大巨蛋，要讓消費者看到不一樣的業態經營形式。

而路易莎海外布局逐漸開花結果，新加坡第 2 間門市位於地鐵雙線交會精華區商場 Junction 8 將開幕，年底前也準備陸續在印尼、埃及、中國和美國等地展店。