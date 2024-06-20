永豐餘完成董事改選降至7席 下半年紙業緩步復甦

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-20 12:44

永豐餘 (1907-TW) 今 (20) 日召開股東會，會中完成董事會改選，包括 4 席董事以及 3 席獨立董事，資金管理部協理陳彥禎指出，為因應公司管理需求，董事席次由 13 席降為 7 席。對於整體造紙業展望，陳彥禎則表示，下半年呈現緩步復甦。

永豐餘今天進行董事改選，此次改選 4 席董事和選任 3 席獨立董事，當選一般董事名單為葉惠青、駱秉正、王金山及黃俊傑，獨立董事則為黃廸熹、張懿云及胡均立。同時，董事會後也將選出新任董事長，現任董事長劉慧瑾卸任後，將以顧問身分協助永豐餘進行數位轉型。

談到整體紙業展望，陳彥禎表示，目前觀察台灣與越南復甦腳步較為穩健，中國市場復甦力道相對較弱，雖然有看到回溫，但回溫幅度不大。總經理駱秉正也提到，今年景氣審慎樂觀，但仍需觀察各種不確定因素。

至於工紙市況，陳彥禎說明，由於第一季受到整體市場景氣不佳影響，導致中國揚州廠呈現虧損，後續將強化工紙紙器的垂直整合，深化客戶服務，並根據市場狀況調整策略，從出口導向客戶逐步轉向內需型客戶，提升客戶黏著度。

針對徵收碳費部分，陳彥禎則說，目前碳費費率尚未定案，不過永豐餘將持續投資節能減碳的設備，並優化製程、提高良率，以降低原材料的損耗。