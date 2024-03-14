雄獅去年獲利衝新高 賺逾1.5個股本 擬配息8元

國內旅遊社龍頭雄獅 (2731-TW) 今 (14) 日公布去年財報，稅後純益 13.92 億元，每股純益(EPS)15.21 元，不僅一舉弭平過去 2 年虧損，全年獲利更寫新高紀錄，其中，第四季 EPS 8.93 元也創單季新高；董事會通過擬配發每股現金股利 8 元，同寫新高紀錄，以今日收盤價 129.5 元計算，現金殖利率近 6.2%。