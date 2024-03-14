雄獅去年獲利衝新高 賺逾1.5個股本 擬配息8元
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-14 18:01
國內旅遊社龍頭雄獅 (2731-TW) 今 (14) 日公布去年財報，稅後純益 13.92 億元，每股純益(EPS)15.21 元，不僅一舉弭平過去 2 年虧損，全年獲利更寫新高紀錄，其中，第四季 EPS 8.93 元也創單季新高；董事會通過擬配發每股現金股利 8 元，同寫新高紀錄，以今日收盤價 129.5 元計算，現金殖利率近 6.2%。
雄獅去年合併營收 15.12 億元、年增 551.83%，反映旅遊市場熱絡，尤其日圓持續走貶增強國人赴日旅遊意願，再加上第三季暑期郵輪銷售暢旺、第四季賞雪和滑雪等季節性商品熱銷，皆為營收挹注強勁動能，並推升毛利率回升至 15.1%。
雄獅指出，去年營收與 2019 年相比，已恢復超過 70%，第四季更回升至 85% 水準。
此外，雄獅於 10 月放棄子公司旅天下現金增資，喪失控制力所產生的處分投資利益，依照 IFRS 會計原則第四季認列業外收入，為 EPS 貢獻 5.7 元；雄獅說明，若扣掉此業外投資利益認列 5.7 元，EPS 9.51 元仍創歷史新高。
展望今年，雄獅表示，第一季春節和寒假檔期延續旅遊熱潮，以日本、歐洲市場表現最亮眼，尤其日本線因日幣匯率處相對低點，有助於毛利率維持高檔。
而雄獅正對暑假期間加強銷售中，獨家包船 NCL 挪威郵輪奮進號進一步啟動全球 Fly Cruise 前往加勒比海、阿拉斯加和地中海等地，接獲不少旅客需求，營運成長動能可期。
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