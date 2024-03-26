〈雄獅展望〉日、歐團費增幅1成起跳 Q1團量翻倍 全年營運續熱

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-26 13:36

旅行社龍頭雄獅 (2731-TW) 今 (26) 日發布今年營運展望，由於第一季出團量較去年同期翻倍，而團費也持續成長，如日本團費年增約 10%、歐洲團費年增約 20%，樂觀看今年旅遊需求增溫，將專注發展「鐵道」、「郵輪」和「主題旅遊」等核心產品。

雄獅去年受惠疫後快速成長的國際旅遊需求，獲利、淨利率、配息均創下歷史新高。

據雄獅觀察，第一季出團量年增達 1 倍，團體旅遊價格則因應市場進行滾動式調整，如歐洲旅遊需求旺，又逢巴黎奧運、帕運、歐洲國家盃盛事，團費將較去年約漲幅近 20%。

而日本旅遊需求熱絡，但機票和飯店成本持續攀升，團費較去年約漲幅約 10%。

東南亞線則因逐步恢復航班量能，團費漲幅有限，成為大型企業獎勵旅遊的新選擇。

展望今年，雄獅指出，將專注發展「鐵道」、「郵輪」、「主題旅遊」等核心產品，同時優化旅遊服務體驗，以驅動營運持續成長。

其中，看好軌道觀光商機，雄獅以全球互為目的地和客源地的經營模式，推動世界鐵道旅遊，目前以日本為重心，除了九州七星號、瑞風號，其他特色觀光列車還包括四國三大列車物語、關西近鐵的青丹吉、志摩之風、青之交響曲、火鳥，路線涵蓋京都、奈良、大阪、名古屋、三重等地。

雄獅指出，未來也將陸續規劃歐洲、美加等地列車。