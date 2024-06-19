瑞銀：基本面預計將繼續推動美國股市走高

鉅亨網新聞中心 2024-06-19 21:20

瑞銀分析師表示，美國股市的上漲受到基本面驅動因素的支持，這些因素可能會刺激股價進一步走高。

在周三給客戶的報告中，瑞銀分析師認為，零售銷售數據是美國經濟即將實現所謂「軟著陸」的最新跡象，即高通膨得到降溫，但不會導致更廣泛的經濟活動崩潰。

他們指出，這些數字與國內需求逐漸放緩的情況相符，應該有助於通貨緊縮過程。

瑞銀認為，雖然美國經濟正在放緩，但沒有看到硬著陸的證據。這意味著在彈性增長和穩健盈利的支撐下，股市前景樂觀。

同時，瑞銀分析師表示，2024 年兩次降息的市場定價表明，聯準會在未來幾個月可能出現寬鬆周期，這可能「為成長型股票和小型股提供動力」。

他們補充說，圍繞人工智慧的熱情高漲推動了輝達的崛起，這應該會繼續推動股市更廣泛的上漲。

輝達股價大幅上漲 (包括今年迄今約 170% 的漲幅) 已經提振了股市，在今年標普 500 指數 14% 漲幅中，有約三分之一，來自於輝達的貢獻。