公立僅兩所！福布斯：25%美億萬富豪來自10所大學 這間大學培養最多

鉅亨網新聞中心 2024-06-19 17:35

福布斯中文版周三 (18 日) 報導，美國最有錢的一群人畢業於各式各樣的大學，從 Hobart & William Smith Colleges 這樣的小型文理學院到印第安納大學伯明頓分校等大型公立研究型大學，再到 8 間知名的常春藤名校，但在該財經雜誌編纂的億萬富豪榜上的 813 名美國公民中，約有四分之一的人從賓州大學等 12 所大學畢業。

這些學校包括加州 2 所私立名校史丹佛、2 所州立名校和 8 所常春藤名校中的其中 7 所，其中賓州大學是迄今擁有最多億萬富豪畢業生的學校，共 36 名，其中約三分之二畢業於該校的華頓商學院。

位在費城的賓州大學培養了特斯拉執行長馬斯克、美國前總統川普和阿波羅共同創辦人 Marc Rowan 和 Josh Harris 在內的一眾億萬富豪。

培育第二多億萬富豪的則是史丹佛大學，共 30 人。位在矽谷的這間私立名校為科技界培養出不少億萬富豪，包括在學生時代就創立送餐服務平台 DoorDash 的 Andy Fang 和 Stanley Tan，還有創立 Snapchat 前身專案的兩位兄弟會成員 Evan Spiegel 及 Bobby Murphy。

此外，多位銀行跟金融界的大亨也都在史丹佛畢業，像是 Charles Schwab 的 Richard Fairbank、私募股權公司 Thoma Bravo 管理合夥人 Scott Crabill，另外還有雅虎創辦人楊致遠，他目前擔任該校的董事會主席。

常春藤名校哈佛大學則排名第三，共培養出 28 位億萬富豪，其中包括 Citadel 的 Ken Griffin、微軟前執行長 Steve Ballmer 和 Airbnb 共同創辦人 Nathan Blecharczyk。值得注意的是，該校的輟學生同樣聲名遠揚，像是比爾蓋茲跟 Meta 創辦人祖克柏。

生產億萬富豪第四多的也是常春藤名校耶魯，共 19 人，包括聯邦快遞創辦人 Fred Smith、糖果公司瑪氏三位繼承人也都畢業於此，另外還有黑石集團董事長兼執行長蘇世民。另一間常春藤名校康乃爾則培育過 13 位億萬富豪。

南加州大學、普林斯頓大學則分別培育出 12 位億萬富豪，亞馬遜創辦人貝佐斯則是普林斯頓的校友，Google 前執行長 Eric Schmidt 也在普林斯頓畢業。

同樣地，MIT、達特茅斯學院及哥倫比亞大學也以 11 位並列，而幾乎所有畢業於達特茅斯的億萬富豪都是通過私募股權致富的，像是 Apollo Global Management 工同創辦人 Leon Black，還有避險基金 Lone Pine Capital 創辦人 Stephen Mandel Jr.，他還是家族裡第三代達特茅斯學院畢業生。