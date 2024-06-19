佳世達攜工研院擴大生醫新創合作 藉通路優勢布局新藥

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-19 20:40

工研院今 (19) 日與佳世達 (2352-TW) 簽署策略夥伴協議書，宣布共同打造生醫創新跨域合作平台協助國內生醫新創，建構「新創大艦隊」，佳世達董事長陳其宏表示，未來將挾通路優勢朝新藥布局。

陳其宏表示，佳世達是少數從資通訊產業跨入醫療業，仍能獲利的企業，過去幾年集團醫療產業「通路先行」的策略有不錯的成績，但較少著墨「藥」的部分，未來朝新藥布局，各方面新藥都有機會切入。

陳其宏進一步指出，包括眼科、牙科醫療設備等，集團都有在做，最重要的是開發有價值的新藥，也不排斥開發學名藥，透過佳世達的連鎖藥局體系銷售，接下來佳世達藥局通路布局會更積極。

陳其宏表示，一個事業要形成有影響力的量體，至少要達到 10 億美元規模，佳世達去年醫療事業營收約 250 億元，今年肯定會突破 300 億元，一旦突破 10 億美元的門檻，跨入下個里程碑的速度就會更快。

而佳世達今日也與工研院宣布強強聯手，結合工研院 25 年來累積厚實的生醫研發能量，以及佳世達集團橫跨資通訊、醫療、智慧解決方案及網通領域之供應鏈優勢，共同打造生醫創新跨域合作平台協助國內生醫新創。