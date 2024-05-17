佳世達旗下AI公司典通換股入主澳沃 施振榮成典通新股東

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-17 14:55

佳世達 (2352-TW) 今 (17) 日宣布旗下 AI 公司典通（DSIGroup），將換股入主由宏碁 (2353-TW) 創辦人暨智榮基金會董事長施振榮主導投資的奧沃市場趨勢顧問，結合奧沃專精的質性洞察和典通擅長的量化數據研究，強強聯手協助企業實現「以需求驅動創新」的 AI 轉型。

施振榮表示，洞察顧客需求是企業創造附加價值、競爭差異性的重要核心能力，奧沃藉由訪談、觀察等以質化研究方法，深挖難以在一般問卷調查反映的消費者需求，創立五年來累積數十個企業客戶，搭起企業與消費者直通的對話橋樑。

他強調，隨著企業客戶面對的商業議題越趨複雜，更需多元研究方式來解，本次的整合是為將奧沃深度洞察能耐與典通大數據力量結合，提供企業客戶更完整、高品質的研究顧問服務，落實微笑曲線「由右引左」的新思維，深入了解消費者心聲，以建構台灣未來需要的新核心能力而努力。

典通董事長暨總經理楊雅惠表示，深度的市場需求趨勢研究為驅動創新的左手，大數據及 AI 為實現創新的右手，典通入主奧沃之後將以更多元的消費心理、人類學方法強化左手，搭配原本就強勁的右手，玩轉大小數據及 AI 技術，協助企業進行有價值的創新及落地。

典通為台灣唯一擁有全台調查網絡的 AI 數據顧問公司，高度整合大數據與小數據，為客戶建置 AI 演算法，提供從數據蒐集到數據應用平台建立的一條龍數據解決方案。

除了在佳世達集團內扮演 AI 技術支援的角色，典通服務的客戶也涵蓋全球 500 大企業，觸及不同企業類型如金融業、快速消費品、汽車品牌與電力服務業等，透過數據及 AI 技術協助客戶進行數位轉型與創新，台電公司、太古可口可樂、匯豐汽車旗下 SUM 等皆為長期合作夥伴。