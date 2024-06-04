〈COMPUTEX〉佳世達陳其宏：今年是集團AI戰力整合元年 聚焦七大領域

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-04 20:29

2024 COMPUTEX 登場，佳世達 (2352-TW) 集團今年以「Smart+ AI Now」主軸，全面展示跨餐飲、教育、企業、交通、製造、網通、娛樂生活等七大領域 AI 智慧解決方案，董事長陳其宏表示，今年為集團 AI 戰力整合元年，全面助攻客戶接軌 AI 新世代。

佳世達今日舉辦開展記者會，由陳其宏率領總經理黃漢州、智能方案事業群總經理曾文興、網通事業群總經理黃文芳，以及集團公司 20 位高階主管，介紹今年全新升級的綠色展位與七大產業 AI 應用方案。

陳其宏表示，AI 創新應用成功落地的最大關鍵因素為算力、算法和數據，能夠在市場上提供整合的解決方案商為數不多，明基佳世達集團成員企業在不同領域厚植技術能量，於七大智慧領域具備 AI 戰力。