〈佳世達股東會〉董座陳其宏：下半年估明顯回升 加速醫療及AI轉型動能

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-29 20:04

佳世達 (2352-TW) 今 (29) 日召開股東會，董事長陳其宏表示，上半年仍處於去化庫存階段，但各行各業到下半年可望去化告一段落，從客戶反饋來看，下半年會有明顯回升，集團大艦隊也持續擴大醫療及 AI 垂直應用落地布局。

佳世達總經理黃漢州補充，IT 業務已回到正常狀態，商用業務今年第二季也逐步回升，網通業務則預計第四季訂單會往上走；整體而言，第二季將優於第一季、下半年會上半年好。

醫療事業方面，黃漢洲表示，明基醫院致力成為亞洲領先的民營醫院集團，南京、蘇州兩院服務量能與財務均穩健增長；醫材與醫藥布局均持續加深加廣，為民眾打造更全方位的健康照護體系。

佳世達智能方案則因應 AI 崛起浪潮、協助顧客打造 AI 運算環境以加速實現數位轉型，同時，佳世達將率領 20 家大艦隊夥伴在台北國際電腦展 COMPUTEX，展示企業流程簡化、資安維護、零售餐飲、金融業等 AI 應用。