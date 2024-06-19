資產配置改變 台股1年半強漲9071點 營建股漲幅近8成跑贏大盤

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-19 18:32

台北股市大盤今 (19) 日收在 23209.54 點創新高，市場成交值達 6033 億元，相較 2023 年開盤足足上漲 9071.85 點或 64.17%，房仲業者指出，股民與大股東獲利滿滿，市場已經有股房連動跡象，股市資金成為房市背後重要推手。而證券、期貨分析師及會計師張陳浩則指出，股市的走高則帶動市場資產配比的改變而推升房市走揚爲主要原因。

但相對反映在台北股市集中市場營建類股指數上，類股指數在 5 月 7 日以 647.15 點刷新歷史紀錄，而以今天營建類股指數收在 622.67 點來檢視，較 2023 年開盤足足上漲 79.5%，表現更勝過大盤，而近期雖然台股在科技類股 AI 浪潮聲勢震天，台積電 (2330-TW) 挑戰 1000 元大關，但相對也傳出法人在騰出人力對營建類股公司進行研究。

除台灣金融市場的資金行情推升房市之外，證券、期貨分析及會計師的張陳浩指出，包括抗通膨及因股市的走高帶動市場資產配置思維的改變都是推升台灣房市走揚都是重要原因，但在目前台灣通膨的走勢並不明顯，加上台灣央行的管制措施並沒有放手，可能造成現階段的營建類股指數陷入整理，但相對在第四季台股還有攻高可能，加上美國降息的推升資金進入台灣市場，推估營建股指數在資產配置的考量之下，整理後還有續攻占高點可能。

就台股漲勢與房市的關連而言，房仲業者統計 1987 年以來股市每年開盤與收盤表現，1989 年股市大漲 4505 點，同時間房市也受惠資金行情大漲，不過之後 29 年僅有 2009 年金融海嘯後股市反彈，上漲 3 千點，多數時間指數波動幅度有限，反觀這波股市從去年到今年 6 月 19 日大漲 9 千點，股民與大股東獲利滿滿，市場已經有股房連動跡象，股市資金成為房市背後重要推手。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，股市大漲對於房市往往有帶動信心的效果，更帶來資金買盤，這波帶動指數上揚的要角包括晶圓大廠與科技業，更是台灣股民最愛的公司，連老牌的 ETF0050 都衝到 187 塊，不少股民身家也跟著同步走揚，過去一年資產階級已經享受到股房雙漲的好處，台股資金也有機會轉換成支撐房市的重要動能。

房仲業者指出，1987-1989 股市大多頭，股市從 1 千餘點漲到 1989 年收盤 9600 餘點，當時台北市房價也隨之大漲，不過隔年股市重挫 5000 點，到 2019 年以前只有金融海嘯後隔年出現一波 3000 餘點的漲勢，台股萬點一直成為一個難站穩的天花板。

不過 2019 年台股站穩萬點後，不斷有題材股翻倍上漲，2019 年全年大漲 2269 點，2020 年上漲 2735 點，2021 年上漲 3486 點，之後獲利回吐 2022 年下跌 4081 點，但 2023 年上漲 3793 點，2024 到六月中台股更一舉突破 2 萬 3000 點，半年大漲超過 5000 點，雖然外資是主要買盤，但有參與投資的股民、ETF 的投資人甚至是國人的勞退基金等，都享受到股市大漲帶來的果實，預售案場場也逐漸看到股市投資獲利的買盤。