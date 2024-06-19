台積電劍指千金股 38檔台股ETF同樂齊創新高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-19 16:58

台股創高之旅無極限，今 (19) 日強漲 452.11 點，以 23209.54 點作收，台積電蓄勢挑戰千金股，帶動 38 檔台股原型 ETF 股價同步飆新高，尤其是半導體主題型 ETF，包括新光臺灣半導體 30 (00904-TW)、富邦台灣半導體 (00892-TW)、中信關鍵半導體 (00891-TW) 等，漲勢都相當強勁。

根據 CMoney 統計至 19 日止，共有 38 檔台股原型 ETF 股價創收盤新高，觀察近 1 個月績效表現，創新高 ETF 漲幅排名前 10 大名單中，半導體 ETF 整體進榜檔數最多。

其中，00904 上漲 16.68% 表現最佳、富邦科技 ETF(0052-TW) 及 00892 表現分列第二、三名，績效約 16%，此外，00891、兆豐台灣晶圓製造 (00913-TW) 兩檔半導體 ETF 亦擠進榜內，其他則有國泰台灣 5G+、野村臺灣新科技 50、元大電子、永豐智能車供應鏈、中信小資高價 30 等，亦偏向科技 ETF 為主。

新光投信表示，台股除台積電外，其他大型權值股亦帶頭衝，多頭輪動格局完整且攻勢強健，加上 NVIDIA 18 日榮登全球市值王寶座，受惠 AI 趨勢與 NVIDIA 的關鍵企業，包括台積電、鴻海、聯發科等，未來業績有望持穩向上，近期股價率先衝出，預估未來與台積電相關之半導體供應鏈，業績表現將繼續「點 AI 成金」，股價中長線表現大有可為，建議投資人直接佈局半導體或科技 ETF ，掌握台股多頭攻勢衝一波。

新光臺灣半導體 30 ETF 經理人詹佳峯表示，台股這波表現驚驚漲，主要來自美科技股強勢演出，費半指數一路上衝，屢屢創下歷史新高紀錄，看出 AI+ 半導體大潮來臨，全球半導體產業坐擁 AI 強勁成長引擎，股價維持多頭趨勢不變。台灣半導體供應鏈將最直接且優先受惠，包括具先進製程技術領先的台積電、AI 晶片的聯發科等，近期股價分別強勢領攻，台積電股價更不斷突破創新高，距離千金股僅一步之遙。