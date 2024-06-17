存股族最愛5檔海外股票ETF比拚 00757奪定期定額績效、人氣成長雙冠王

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-18 11:10

美股三檔市值「3 兆美元」的科技巨頭不斷刷新歷史新高，投資人紛紛透過定期定額海外股票 ETF 搶搭長線多頭列車。據證交所 5 月定期定額戶數統計排行顯示，共有 5 檔海外股票 ETF 入榜。其中，統一 FANG+ ETF(00757-TW) 憑藉著一年乃至成立以來的定期定額報酬率在此 5 檔 ETF 中皆稱冠，吸引定期定額戶數今年以來大舉成長超過 9 成，成為績效、人氣成長雙冠王。

觀察存股族最愛的 5 檔海外股票 ETF，00757 今年來定期定額戶數成長幅度登上第一，其次為富邦 NASDAQ (00662-TW)、元大 S&P500(00646-TW)，分別成長 36%、28%，但並非檔檔人氣都持續增加，00757 因為走在長線向上的大趨勢浪頭，穩坐海外股票 ETF 定期定額戶數成長王寶座。

00757 成分股為十大科技巨擘，美股科技七雄全數囊括，隨著科技七雄今年持續引領美股強漲，使 00757 成為科技天王輪漲之下的最大贏家。

據晨星統計至 5 月底，00757 一年定期定額報酬率 26.96%，若拉長時間來看，即使歷經疫情空頭年，只要持之以恆熬過低谷，定期定額五年的報酬率仍翻倍，遙遙領先群雄。