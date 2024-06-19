抗「懼高」症選股不選市！強勢高息股動能勝大盤

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-19 13:27

台股加權指數頻頻突破創新，今 (19) 日盤中上漲逾 500 點，大盤站穩 23000 點大關，台股 ETF 表現亮眼，投資人居高思危「懼高」，野村投信建議「選股不選市」 ，高股息 ETF「趨勢動能」加「高息」，本益比遠低於大盤，調整成份股後，更受惠於電費調整、物價上漲與升息題材，現在正是進場布局強勢高股息 ETF 最佳時刻。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，儘管台股長期向上非常適合長期投資，然在短期大漲後建議「選股不選市」，即便是被動型 ETF 的投資也需要一套獨特且有效的方法論，以期能用更合理價格買到獲利與股利兼具的機會，以期提高投資勝率。截至最新 2024 年 5 月底，加權指數在連日上漲後之當前本益比為 23.45 倍，高於 2016 年以來的 10-21 倍區間範圍。

然而，訴求「強勢高息股」、00944「野村臺灣趨勢動能高股息 ETF ，其追蹤指數 - 臺灣趨勢動能高股息指數，透過獨特的動能與股利雙指標篩出具正向「趨勢動能」且具「高息」股，其本益比僅 15 倍，遠低於大盤；若考量獲利與股利性，臺灣趨勢動能高股息指數每股盈餘達 4.30 元，亦優於大盤的 3.76 元，且就股東權益回報相當數字表現亦較佳，無論是股東權益報酬率、亦或每股現金股利，其表現都比大盤更為出色，這尤其在相對大盤低配電子股的情況下更顯難得。

00944 每年 5 月的成分股檢視與調整於 5 月 21 日完成，根據臺灣指數公司資料顯示，其中共刪除 24 檔並新增 24 檔成分股，若歸納成分股的產業分布來看，新一批成分股屬於電子股比重為 56.20%，相較於 2 月底數據 69.36% 有所下降；非電子比例來到 41.75%，較 2 月底的 30.64% 增加。