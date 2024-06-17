台股ETF規模衝上2.25兆元締新猷 千億高息型貢獻大

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-17 13:29

大盤頻創新高，而深受投資人喜愛的台股 ETF 規模也創新高，來到 2.25 兆元，其中台股高息 ETF 更是成長快速，今年來規模則是增加 6417.17 億元，占所有台股 ETF 規模增加逾 8 成，顯示出台灣人愛高息 ETF 的熱度持續增加。

進一步觀察高息 ETF 中規模達千億以上的 00919、00929、0056、00878、00940 五檔表現，其中有兩檔規模今年來增加千億元以上，分別是 00919、00940。

其中 00940 為今年新上市 ETF，成立規模就高達 1751 億，另一檔擁有穩定高息的配息政策的 00919 群益台灣精選高息 ETF，今年來規模淨增加 1261.28 億著實深受投資人青睞，再以這五檔今年來含息報酬率來看，00919 群益台灣精選高息 ETF 上漲 21.12% 表現最佳。

一樣都是標榜高息，為何績效大不同？市場法人表示，一般而言，台股高息 ETF 的波動度相對個股與大盤來得低，加上高息資產具備易漲抗跌的特性以及息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具，目前市場上共有 22 檔台股高息 ETF 供投資人選擇，不過，不同的成分股選股機制，在不同挑選條件下，績效也會差異。

進一步分析 00919 穩定配高息的選股關鍵，就是精準的配置高股息股票，同時避開配息不如預期的行情股。00919 第五次配息預估 0.7 元創下新高，這五次配息紀錄發配金額分別為 0.54、0.54、0.55、0.66、0.7 元，可看出其穩定階梯式向上的配息政策，年化配息率連續五季衝破 10%，配息一次比一次高，且次次填息，加上今年以來含息報酬率超過兩成，息利雙收下持續受投資人青睞。