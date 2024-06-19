台灣央行打炒房新措施上路 達麗建設：來客數未見減少

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-19 16:28

建商達麗 (6177-TW) 今 (19) 日召開股東會，通過每股純益達 5.08 元，並配發 3 元股息及 0.5 元股票股利，董事長謝志長指出，房市熱度不減，下半年計劃推出的 4 筆個案總銷上看 233 億元，較 4 月預估的總銷金額增加約 1 成左右。同時，目前的來客數並沒有因為台灣央行的新信用管制措施影響。

台灣央行上周理監事會，提出新一波的信用管制措施，對台灣七都的第二戶購屋降低貸款成數到 6 成，對此一新打房措施，謝志長說，目前市況沒受到影響，來客數並未減少，此次的措施會影響到新成屋，客戶會有 1 成的貸款需要與建商協商，目前達麗的購屋的客戶還沒有遇到因為差這 1 成貸款遭到影響的，但如果客戶有相關需求，達麗建設將依約、依法協商，採分期方式協助。

這波房市景氣熱絡，不少人都覺得是因新青安貸的影響，謝志長指出，這只是一個小環節，對預售市場並沒有太大說影響，市場上有不少家長用小孩名義做個人理財，這比較不建康，但目前八大行庫已在檢討新青安貸款的執行，預期將有些合理的調整。

謝志長指出，目前營建業最大敵人是通膨、造價攀升，工進時間拖得長，利潤會被稀釋掉，只能把成本反映在房價上面，他預期房市仍以個案表現為主，計未來還是個案表現，尤其以產業、軌道經濟、區位最重要整體大環境的情形關鍵還是在於資金面，目前央行升息保守，市場的資金仍充裕。

達麗建設 2024 年的推案計劃內容，包括北市市北科新洲美段「達麗河蘊」總銷 65 億元，第三季將推案、台中何安段總銷約 40 億元，預計在第四季推案。台南歸仁「達麗世界仁」總銷約 89 億元，樣品屋還沒做好，已簽約 200 餘戶。高雄橋頭「世界學」總銷合計 39-40 億元，預計在第四季推案。